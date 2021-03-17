فيديو .. ضبط مواطن رش رذاذ طفاية الحريق على المارة وقاد بتهور

المواطن - الرياض

ألقت الجهات المختصة في شرطة الرياض القبض على مواطنين، قام أحدهما برش رذاذ من طفاية الحريق أثناء قيادته المركبة بتهور.

ونشر سناب الداخلية مقطع الفيديو وعلق عليه بالقول: إنه ‏إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قائد مركبة يرش رذاذ طفاية حريق على المارة وقيادته بتهور وتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من التوصل إلي هويتهما والقبض عليهما، وتبين أنهما مواطنان بالعقد الثاني من العمر، وتم إيقافهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية ‏وإحالتهما للنيابة العامة.

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