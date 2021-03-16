فيديو.. طائرة تصطدم بسيارة على الطريق !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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وثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، حادثًا غريبًا من نوعه وقع بين طائرة سقطت على طريق وضربت سيارة بولاية فلوريدا الأميركية.

وكانت قد سقطت طائرة صغيرة على أحد شوارع مدينة ميامي، واصطدمت بسيارة عابرة هناك، ووثقت لقطات الفيديو لحظات السقوط السريع، ثم الاصطدام والانفجار الذي نجم عنه كرة من اللهب بعد ذلك.

مقتل اثنين وإصابة آخرين

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين كانوا على متن الطائرة وإصابة أم وطفلها كانا على متن السيارة، ووصفت جروحهما بالبالغة، وكانت عملية إنقاذهما صعبة على طواقم الإطفاء، خاصة أن النيران كانت تحاصرهما.

سبب تحطم الطائرة غير معروف

وقالت سلطات الطيران الفيدرالي الأميركي إن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار نورث بيري القريب، مؤكدة على أن سبب التحطم لا يزال غير معروف بعد، وتجري التحقيقات لمعرفة ما حدث.

وروى أحد شهود العيان الواقعة قائلًا: لقد سمعنا شيئًا مثل انفجار القنبلة، وعندما خرجنا لمعرف ما حدث، كان كل شيء مشتعلًا.

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