فيديو.. فتح مجرى قناة السويس وبدء تحريك السفينة الجانحة

المواطن - متابعة

أعلنت هيئة قناة السويس في مصر عودة الملاحة إلى المجرى الرئيسي للقناة بعد توقف قرابة يومين إثر جنوح سفينة ووقوفها بعرض القناة ما أدى إلى تعطل حركة النقل في القناة.

🌇 #مشاريع_مصر🇪🇬|

أعلنت هيئة #قناة_السويس عن عودة إنتظام حركة الملاحة بالقناة من خلال مجرى القناة الأصلية وبدأت وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة Evergreen والتي جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب. pic.twitter.com/IbvIzHObSg — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) March 24, 2021

فتح قناة السويس

ونشر حساب مشاريع مصر على تويتر موقع فيديو يوثق عودة الحياة إلى القناة وعلق عليه بالقول :” أعلنت هيئة قناة السويس عن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من خلال مجرى القناة الأصلية وبدأت وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة Evergreen والتي جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب.

وكان مصدر في القناة قال في تصريحات صحفية سابقة إن سبب تعطل الملاحة في القناة يعود إلى عطل فني مفاجئ بماكينات لمركب رقم 5 من قافلة السويس، بالكيلو 151 في اتجاه بورسعيد، ما أدى إلى خروج المركب على البر من الجانبين، بعد توقف المركب بالعرض داخل المجرى الملاحي.

ارتفاع أسعار النفط

من جهة أخرى ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بأكثر من 3%، بعد جنوح سفينة في قناة السويس عرقلت مرور السفن الأخرى، وسط مخاوف من تأثر إمدادات النفط بسبب توقف الملاحة بشكل مؤقت عبر القناة، بحسب موقع رويترز.

وارتفع برنت بنسبة 3.19 % إلى 62.73 دولار للبرميل، بعدما كان قد هوى بنسبة 5.9 % إلى 60.50 دولار.

شارك الخبر







شارك الخبر