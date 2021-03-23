فيديو.. فنانة كندية تبيع أول منزل افتراضي على المريخ

المواطن- متابعة

بيع منزل افتراضي يقع وسط مشهد شبيه بكوكب المريخ، بمبلغ 500 ألف دولار، ما يعادل 288 عملة إيثر الرقمية.

منزل المريخ

وأفادت مجلة التصميم والهندسة المعمارية Dezeen أن المنزل، المسمى منزل المريخ، صممته الفنانة الكندية كريستا كيم بمساعدة مهندس معماري وبرمجيات ألعاب الفيديو.

وسيتمكن المالك الجديد للمنزل الافتراضي ثلاثي الأبعاد، من استكشاف غرف القصر ذات المخطط المفتوح باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (عالم رقمي) أو الواقع المعزز في المستقبل (حيث تضاف العناصر الرقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي).

ووصفت كيم إبداعها بأنه منحوتة خفيفة، موضحة أنه يوجد في باحة القصر العديد من الكراسي الشفافة المخصصة للتشمس، وأن كل غرفة تحتوي على جدران شفافة، قائلة: من يحتاج إلى الخصوصية على كوكب غير مأهول؟.

وبحسب موقع سكاي نيوز، يمتلك المشتري الآن شهادة ملكية رقمية محمية بتقنية blockchain.

بيع لوحة فنية رقمية

ويأتي البيع بعد شراء عمل رقمي للفنان مايك وينكلمان، المعروف باسم Beeple، مقابل 79.4 مليون دولار، مما جعله من بين أهم 3 فنانين على قيد الحياة، وفقًا لدار المزادات كريستيز.

بيع أول تغريدة على تويتر

ومن ضمن عمليات البيع افتراضية بيعت أيضًا أول تغريدة من مؤسس تويتر، جاك دورسي، التي أطلقها قبل 15 عامًا تقريبًا، مقابل 2.9 مليون دولار.

بيع حذاء افتراضي

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت دار غوتشي الإيطالية للأزياء، أحذية رقمية بسعر 17.99 دولار، بسعر أقل بنحو 480 دولاراً من أحذية العلامة التجارية الفاخرة عادة، ويمكن ارتداء الحذاء باستخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

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