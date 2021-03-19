فيديو.. كاميرا سيارة ترصد اعتداء راكبة على سائق أوبر 

المواطن- متابعة

تواجه شابة أمريكية أعوامًا طويلة من السجن، مع غرامة باهظة، بعدما اعتدت على سائق سيارة أوبر وسعلت داخل عربته؛ لأنه حثها على ارتداء الكمامة.

ولم تكتف آرنا كيمياي، 24 عامًا، برفض ارتداء الكمامة في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الآلاف في الولايات المتحدة، بل هاجمت السائق، سوبحاكار خاندكا، 32 عامًا، وحاولت أن تأخذ هاتفه بالقوة.

وانتشر فيديو الاعتداء على السائق، بشكل واسع، وشوهد ملايين المرات في غضون أسبوعين، فقامت الشابة بتسليم نفسها إلى شرطة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.

3 تهم تواجه الشابة الأمريكية

وأوضح مكتب الادعاء العام أن الشابة ستخضع للمقاضاة بتهم جنحتين هما محاولة السرقة ومهاجمة سائق مستأجر، إلى جانب خرق بروتوكول الوقاية من وباء كوفيد 19.

وفي حال أدينت الشابة بكافة التهم التي جرى توجيهها، فإنها ستلقى عقوبة قاسية تشمل غرامة بـ3 آلاف دولار، وما يصل إلى 16 سنة من السجن.

وجرى توثيق الواقعة بكاميرا السيارة وظهرت كيمياي وهي تقول عبارات بذيئة عن الكمامة، ثم حاولت أن تتناول هاتف السائق وهي تصيح: ماذا تريد أن تفعل الآن؟ لكن السائق تصدى بقوة لمحاولة الشابة، فقال لها بحزم: لا تأخذي شيئًا يخصني، أنت لم تقومي بشرائه، لقد عملت بكد حتى أحصل عليه، وأثناء ذلك كانت الشابة تصرخ وتضحك بدورها في السيارة، بينما كان السائق في مأزق وهو يحاول احتواء راكبات في ذروة الاضطراب.

شارك الخبر







شارك الخبر