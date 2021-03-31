فيديو.. كاميرا مراقبة توثق لحظة سرقة هاتف مسعف أثناء مباشرة حالة مرضية

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

تفاجأ أحد المُسعفين والذي يعمل بطوارئ الصحة بسرقة هاتفه المحمول من داخل سيارة الإسعاف أثناء مباشرة نقل حالة تعاني من فشل كلوي.

تفاصيل سرقة هاتف مسعف بالرياض:

وكشفت التفاصيل أن المسعف توجه لنقل حالة مرضية مُجدولة لديهم من حي النسيم إلى مركز غسيل الكلى، وأثناء توجهه برفقة زميله لنقل الحالة من المنزل للمركز تفاجأ بسرقة هاتفه المحمول من الإسعاف.

وقام المسعف بالبحث عنه دون جدوى، وتم نقل الحالة لمركز غسيل الكلى، وإبلاغ دوريات الأمن بالواقعة، والتي باشرت مهامها في البحث عن مرتكبي هذه الجريمة.

وأظهر مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة أحد الأشخاص يسير برفقة آخر فاكتشف أن باب الإسعاف مفتوح، فقام على الفور بسرقة الهاتف.

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