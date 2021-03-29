فيديو.. لحظات تقطع الأنفاس داخل طائرة بوينغ بعد تعطل الجناح

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو لحظات تقطع الأنفاس من داخل طائرة بوينغ 738-800 لحظة قيامها بالهبوط الاضطراري في مطار مدينة كراسنودار الروسية بعد عطل في رفارف الجناح.

وخاطبت المضيفة الركاب قائلة: احنوا رؤوسكم وتقوقعوا وذلك لتجنب أثر الهبوط القاسي، بحسب موقع روسيا اليوم.

لم تقع إصابات

وكانت الطائرة التي كانت على متنها 149 شخصًا قد أقلعت من موسكو متوجهة إلى مدينة كراسنودار في جنوب روسيا يوم الأحد، ولم يصب أي راكب جراء هذا الحادث بسبب الهبوط الاضطراري الناجح، حسبما أفادت خدمات الطوارئ لوكالة سبوتنيك.

مشكلة في رفرف الجناح

وقالت سبوتنيك إن الطائرة كانت تعاني من مشاكل في رفرف الطائرة، وقال مصدر إن مطار كراسنودار يتوقع أن تقوم طائرة بوينغ 738، وهي طائرة تابعة لشركة طيران إيروفلوت قادمة من مطار شيريميتيفو، بهبوط اضطراري بسبب مشاكل رفرف الجناح.

وأكد المطار في وقت لاحق الهبوط الناجح.

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