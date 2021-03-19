فيديو.. لحظات مرعبة لإنقاذ شخصين إثر سقوط شاحنة فوق جسر

المواطن - متابعة

أنقذت أطقم الطوارئ الأميركية، شخصين عالقين في شاحنتهما الصغيرة إثر سقوطها من أحد الجسور في جنوب ولاية أيداهو – شمال غربي الولايات المتحدة، وظهرت الشاحنة تتدلى فوق الجسر.

Rescuers save two people after their truck dangles from a bridge held only by the trailer it was transporting pic.twitter.com/hKUyDMItkl — The Sun (@TheSun) March 18, 2021

لحظة سقوط الشاحنة

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ذا صن”، مهارة رجال الإنقاذ في العملية، فاستخدموا مجموعة إضافية من السلاسل من شاحنة قريبة لمنع سقوط الشاحنة المتدلية وتثبيتها في مكانها حتى وصول عمال الإنقاذ الإضافيين مع الرافعات ومعدات الإنقاذ بالحبال وغيرها من المعدات، لإنقاذ الشخصين.

وكشفت الشرطة أن سلاسل الأمان التي تربط مقطورة العربة التي بقيت على الجسر بوصلة في نهاية الشاحنة، هي التي منعت الشاحنة من السقوط، مشيرة إلى أن الشاحنة كانت تسحب مقطورة كبيرة.

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