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فيديو.. لحظات مرعبة لإنقاذ شخصين إثر سقوط شاحنة فوق جسر

فيديو.. لحظات مرعبة لإنقاذ شخصين إثر سقوط شاحنة فوق جسر

2021/03/19
الساعة 12:46 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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فيديو.. لحظات مرعبة لإنقاذ شخصين إثر سقوط شاحنة فوق جسر
المواطن - متابعة

أنقذت أطقم الطوارئ الأميركية، شخصين عالقين في شاحنتهما الصغيرة إثر سقوطها من أحد الجسور في جنوب ولاية أيداهو – شمال غربي الولايات المتحدة، وظهرت الشاحنة تتدلى فوق الجسر.

 

لحظة سقوط الشاحنة

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ذا صن”، مهارة رجال الإنقاذ في العملية، فاستخدموا مجموعة إضافية من السلاسل من شاحنة قريبة لمنع سقوط الشاحنة المتدلية وتثبيتها في مكانها حتى وصول عمال الإنقاذ الإضافيين مع الرافعات ومعدات الإنقاذ بالحبال وغيرها من المعدات، لإنقاذ الشخصين.

وكشفت الشرطة أن سلاسل الأمان التي تربط مقطورة العربة التي بقيت على الجسر بوصلة في نهاية الشاحنة، هي التي منعت الشاحنة من السقوط، مشيرة إلى أن الشاحنة كانت تسحب مقطورة كبيرة.


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