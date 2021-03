فيديو.. لحظات مرعبة لإنقاذ شخصين إثر سقوط شاحنة فوق جسر

المواطن - متابعة

أنقذت أطقم الطوارئ الأميركية، شخصين عالقين في شاحنتهما الصغيرة إثر سقوطها من أحد الجسور في جنوب ولاية أيداهو – شمال غربي الولايات المتحدة، وظهرت الشاحنة تتدلى فوق الجسر.

Rescuers save two people after their truck dangles from a bridge held only by the trailer it was transporting pic.twitter.com/hKUyDMItkl

— The Sun (@TheSun) March 18, 2021