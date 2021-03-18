فيديو.. لحظة وقوع انفجار هائل في حي سكني بـ كاليفورنيا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو اللحظة التي باءت بها العائلات في الهرب بحثًا عن مأوى بعد وقوع انفجار توازي قوته انفجار قنبلة، وذلك في مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فإن العائلات لم تكن أيضًا بأمان في داخل منازلهم.

وقالت السيدة سوزي أوين: قلقي الرئيسي هو ما كان يتطاير داخل المنزل حيث بدا أنه مثل الرصاص، وقد وثق مقطع فيديو بالفعل وجود رصاص في فناء منزلها الأمامي أحدث ثقوبًا في سقف منزلها وكاد يصل إلى مطبخها.

وتعمل وحدة القنابل في المدينة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الأسلحة النارية والمتفجرات مع وحدة الإطفاء لتحديد نوع المتفجرات بالضبط.

وفيات وإصابات

وقالت الشرطة إن هناك شخصين لقيا مصرعهما بعد الانفجار القوي الذي نشأ من مستودع ألعاب نارية تجارية في المدينة.

وقالت، إيرين فيرييو، إحدى شهود العيان: وقع الانفجار بسرعة كبيرة وفي لحظة كنت مع آخرين على الأرض، وتعرضت لإصابة كبيرة في قدمي ولازالت تؤلم قليلًا بسبب النار.

وتابعت: سقط بيتي علي، جزء من الباب وجزء الحائط انهارا.

حطام كبير بحجم حي سكني

وقال المحققون إن هناك حقل حطام كبير ومن الصعب للغاية معرفة من أين يأتي كل شيء، مضيفين أن قطره يوازي حجم حي سكني.

وقال تقرير الشبكة الأمريكية إنه استنادًا إلى أنه حقيقة مقتل شخصين وتدمير منزلين وتطاير النوافذ فهم يعرفون أن الألعاب النارية التجارية لعبت دورًا بلا شك.

وقالت الشرطة إنهم سبق وأن تلقوا بلاغًا حول وجود ألعاب نارية غير قانونية في الحي، لكن لم يسبق أن أبلغ أحد عن المنزل الذي جاء من التفجير من قبل.

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