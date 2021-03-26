فيديو مؤلم.. أحد ضحايا قطاري الصعيد يصرخ : الناس بتموت

المواطن - متابعة

تعالت أصوات الاستغاثة بعد اصطدام قطارين، صباح اليوم الجمعة في مصر، ونشر أحد الركاب مقطع فيديو مؤلمًا من داخل القطار بعد التصادم يرصد حالة الركاب ومعاناتهم.

وتداول رواد مواقع التواصل بثًا مباشرًا نشره أحد الركاب مستغيثًا وقال: ” “إلحقونا إلحقونا، الناس بتموت”، وظهر في خلفية الفيديو صوت صراخ سيدة تطلب النجدة وسط العربة التي تهشمت، بينما حاول عدد من الشباب إنقاذ آخر، غطته الدماء، وسط محاولات إنقاذ المصابين وانتشالهم من بين مقاعد العربة.

حصيلة الضحايا

وشهدت قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، حادث تصادم قطارين أسفر عن مصرع 32 شخصًا وإصابة 91 آخرين، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة المصرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: “سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة”.

غرفة عمليات لمتابعة الحادث

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلًا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

السيسي يتعهد بمحاسبة المتورطين

وتعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتورطين في حادث قطاري الصعيد وسط أنباء عن وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وتوجه السيسي بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، موجهًا الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.

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