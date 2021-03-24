فيديو مؤلم.. شاحنة تسحق مهاجرين سوريين حتى الموت

المواطن- متابعة

أفادت الشرطة الكرواتية أن شاحنة نقل تعرضت لحادث أدى إلى انقلابها، مما أسفر عن مقتل 4 مهاجرين سوريين كانوا يختبئون بداخلها، وإصابة عدد كبير منهم.

الشاحنة كانت تنقل أطناناً من لفافات الورق الثقيلة

وقالت الشرطة الكرواتية إن الحادث وقع على طريق سريع قرب الحدود مع البوسنة، وأن الشاحنة كانت تحمل لوحات صربية، متابعة أنها كانت تنقل أطناناً من لفافات الورق الثقيلة، مما أدى إلى سحق بعض المهاجرين الذين كانوا يختبئون داخلها عندما انقلبت على الطريق.

وتبنين أن الضحايا جميعهم من المناطق الكردية في سوريا وتحديدا من منطقتي ديريك ورأس العين، التي كانت قد تعرضت للاحتلال على يد القوات التركية ومرتزقتها السوريين إبان عملية نبع السلام في أكتوبر من العام 2019.

معاناة المهاجرين

وأفادت مصادر إعلامية ورسمية كرواتية أن عدد الجرحى بلغ 24 حالة والعديد منهم في حالة حرجة وخطيرة، وبينهم أطفال صغار، ويتلقون جميعهم العلاج في مشتشفيات كرواتية.

وتعيد هذه الحادثة المؤلمة للواجهة مجدداً معاناة المهاجرين عامة، والسوريين منهم خاصة، أثناء محاولاتهم الوصول إلى بلدان أوروبا الغربية والإسكندنافية خاصة، حيث يتعرضون لشتى المخاطر، التي تهدد حياتهم، من الغرق في عرض البحار، إلى الموت برداً وجوعاً في العراء، إلى قضاء نحبهم داخل شاحنات نقل.

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