فيديو.. متورطون بجرائم سرقة وسطو وتحرش في قبضة الأمن

المواطن - الرياض

نجح رجال الأمن في عدد من مناطق المملكة خلال الأيام الأخيرة في ضبط عدد من الجناة وتقديمهم إلى النيابة العامة، بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية.

جهود رجال الأمن في جدة:

ففي جدة تم القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وتمثلت الجرائم في سرقة (17) مركبة من عدد من الأحياء بمحافظة جدة وطمس معلوماتها، وقد جرى استرداد جميع المركبات المسروقة، وإيقاف المتسبب واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وفي جدة كذلك تم القبض على مقيم ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية الميانمارية، في العقد الثالث من العمر، وذلك إثر انتحالهما صفة رجلي أمن والسطو على سكن أحد العمالة وسلب مبلغ مالي قدره (49) ألف ريال بمحافظة جدة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

ضبط عصابة سرقة المزارع:

وفي منطقة الرياض تم ضبط 17 شخصًا، من بينهم 11 مواطنًا تورطوا في جرائم سرقة مركبات واقتحام مزارع والمباني تحت الإنشاء وبيع ما بها من مقتنيات. كما تم ضبط مواطن تحرش بفتاة في أحد الأحياء السكنية في الطائف.

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