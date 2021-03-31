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محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء العراق في قصر اليمامة
أجريت للكاظمي مراسم استقبال رسمية

محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء العراق في قصر اليمامة

2021/03/31
الساعة 5:12 مساءً
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محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء العراق في قصر اليمامة
المواطن - الرياض

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس وزراء العراق في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض.

زيارة الكاظمي: 

وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصل الرياض اليوم مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق في زيارة رسمية للمملكة.

وكان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي دولته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.

وفور نزول الكاظمي من الطائرة أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدومه، فيما رسمت الطائرات السعودية علم جمهورية العراق الشقيقة في الجو.

وقد أجريت لرئيس الوزراء في جمهورية العراق مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء العراق في قصر اليمامة - المواطن محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء العراق في قصر اليمامة - المواطن محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء العراق في قصر اليمامة - المواطن


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‎تعليق واحد

  1. محمود أبوالهوى

    اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء محبة وخير للبلدين وشعوبهما

    ‎رد

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