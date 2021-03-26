فيديو مرعب.. صاعقة برق تضرب طائرة ركاب

المواطن- متابعة

وثق مقطع فيديو اللحظة المرعبة التي عاشها ركاب طائرة بوينغ 737 ماكس، وذلك حينما ضربت صاعقة برق الجسم المعدني حينما كان القائد يستعد للهبوط على المدرج في مدينة بنما بالمحيط الهادي.

وكانت الطائرة تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم تقريبًا، وهي تحاول الهبوط في مطار توكومين الدولي في مدينة بنما، عندما ضربتها صاعقة برق من الأمام.

لم تسجل إصابات للركاب أو الطائرة

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أظهر التسجيل المصور من داخل قمرة القيادة الصاعقة القوية وهي تضرب مقدمة الطائرة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها الركاب والطيارون مع التوتر الذي ساد الجو، فقد ظل كلا الطيارين في حالة تأهب وتمكنا من القيام بالنزول بأمان، من دون إصابة أي من الركاب أو الطاقم.

كما لم تسجل أي أضرار على جسم الطائرة نتيجة صاعقة البرق المفاجئة.

وقال الشخص الذي قام بتصوير الحادثة: تحدث ضربات البرق في كثير من الأحيان، لكن من المميز تصوير إحداها بالفيديو، كنت فقط أسجل الرحلة أثناء العاصفة.

وإذا أصابت عاصفة برق طائرة أثناء وجودها في الهواء، فإنها عادة ما تصطدم بالحواف الحادة للطائرة، مثل الهوائيات أو الأجنحة أو الأنف أو الذيل، ثم تتدفق الكهرباء عبر الأسلاك وتخرج من الطائرة.

طلاء الطائرات بطبقة واقية

ويمكن أن تحدث ضربات البرق أثناء العواصف الشديدة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى وقوع حادث، حيث يتم طلاء الطائرات بطبقة نهائية واقية لتجنب أي ضرر ناتج عن ضربات البرق المحتملة أو التأثيرات المماثلة.

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