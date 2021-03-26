فيديو مستهجن.. شخص يلقي مخلفات وآخرون يلتقطونها في حملة نظافة وهمية

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

أظهر مقطع فيديو متداول عامل نظافة يتبع بلدية محافظة حقل يلقي المُخلفات من كيس يحمله على أحد الشواطئ فيما يقوم مجموعة من الأشخاص بتنظيف الشاطئ في حملة نظافة وهمية.

وقد وجد هذا الفعل استنكارًا كبيرًا من قبل العديد من الأشخاص الذين تواجدوا بالموقع والذين أكدوا أن هذا الفعل مستنكر ومستهجن، مستغربين من مثل هذا التصرف بهدف الإيحاء بتنفيذ حملة نظافة ضمن أسبوع البيئة الذي تنفذه عدة جهات حكومية وخدمية وفرق تطوعية.

رمي القوارير:

وأظهر الفيديو في نفس الوقت، حُسن سلوك مرتادي الشواطئ والمتنزهين الذين حرصوا على نظافة الشاطئ قبل قيام العامل برمي عدد من القوارير عليه لبدء الحملة والتسويق لها إعلاميًا في ظل التزام الأمانة بعدم التصريح والتوضيح عن هذا الفعل المستغرب.

حملة النظافة في أسبوع البيئة

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