فيديو.. مقاتلات التحالف تستهدف قدرات وعناصر ميليشيا الحوثي

المواطن - الرياض

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أظهر مقطع فيديو، مقاتلات تحالف دعم الشرعية أثناء استهداف القدرات والعناصر الإرهابية من ميليشيا الحوثي، ضمن جهود الإسناد والدعم من التحالف للجيش الوطني اليمني ورجال القبائل.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذه العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات.

الرد على الهجمات الحوثية:

وأعاد التحالف التأكيد على أن المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر، وسيتم محاسبة القيادات الإرهابية الحوثية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

ولفت التحالف إلى أن العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية.

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