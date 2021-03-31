فيديو.. وزير الإعلام يحسم الجدل حول مجانية الصحة والتعليم

المواطن - الرياض

نفى وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، ما يتردد حول تحميل المواطنين أعباء مالية مقابل الحصول على خدمات الصحة والتعليم ضمن برنامج التخصيص.

مجانية الصحة والتعليم:

وقال القصبي خلال مؤتمر التواصل الحكومي اليوم: ليس صحيحًا أن الصحة والتعليم ستكونان بمقابل مادي، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بمجانية الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الهدف من برنامج التخصيص هو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

نظام التخصيص:

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على نظام التخصيص الذي يهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويٌعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومُحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص:

وسيعمل نظام التخصيص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.

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