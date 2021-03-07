فيديو وصور.. التحالف يواصل تأديب الحوثيين عبر عملية عسكرية نوعية

المواطن - الرياض

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أطلقت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية عسكرية نوعية استهدفت القدرات الحوثية في صنعاء المحتلة، في تطور يأتي بعد التهديدات الحوثية لسلامة المدنيين في السعودية واستخدامها للصواريخ والطائرات المسيرة إيرانية المنشأ، ليؤكد التحالف بذلك أن سلامة المدنيين خط أحمر.

المدنيون خط أحمر

واستهدفت قوات التحالف قدرات الميليشيا الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء، ردًا على محاولة الميليشيا الإرهابية تهديد أمن وسلامة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، وتمت العملية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

ونفذت قوات التحالف عملية عسكرية نوعية وضربات موجعة متوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء، وذلك لمحاسبة القيادات الحوثية التي حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

تدمير منصة سام6

وأعلن التحالف تدمير دفاع جوي معادٍ من نوع سام-6 يتبع للمليشيا الحوثية في مأرب ضمن العملية العسكرية الحالة للرد على العدوان الحوثي الممنهج على الأعيان المدنية في السعودية.

مخزن وقود للصواريخ

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مخزنًا لوقود الصواريخ الباليستية تابعًا للميليشيا الحوثية الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء ضمن العملية العسكرية التي شنها التحالف لتأديب الميليشيا الإرهابية ردًا على عمليات استهداف المدنيين في المملكة بشكل ممنهج.

وأعلن التحالف اليوم بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذه العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات.

وأثبتت العملية العسكرية النوعية التي شنتها قوات التحالف اليوم على الميليشيا الحوثية الإرهابية التي جاءت ردًا على التهديدات الأخيرة للميليشيا الحوثية التي استهدفت بها المدنيين والأعيان المدنية أن المدنيين خط أحمر وأنه لا تهاون في تأديب الانقلابيين الذين دأبوا على استهداف الأعيان المدنية في المملكة بشكل ممنهج.

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