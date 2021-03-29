فيديو وصور.. انتشال رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بمصر

المواطن - متابعة

تمكنت فرق البحث المصرية من انتشال وإنقاذ رضيع عمره ستة أشهر، حيًّا من وسط أنقاض مبنى منهار في منطقة جسر السويس بالقاهرة، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار إلى 25، وفقًا لما ذكر مسؤولون مصريون.

العثور على رضيع:

وعثرت الفرق على والدي الرضيع وشقيقته متوفين، وتواصل الفرق البحث عن شقيقه الأكبر المفقود، وفقًا للمسؤولين الذين اشترطوا تكتم هوياتهم؛ لأنهم غير مخولين للحديث لوسائل الإعلام.

وكانت حالة الرضيع مستقرة أمس الأحد، بحسب مسؤول من الدفاع المدني.

مفاجأة من إحدى الجيران:

وكشفت شيرين عماد إحدى الجيران، ووالدة صديقة الطفلة المتوفاة، تفاصيل الأمر، قائلة: “الأسرة ليهم بنت اسمها جنى، في أولى إعدادي، هي صديقة بنتي المقربة من وهما في كي جي 2، والدتها ووالها الله يرحمهم كانوا محترمين جدًّا وفي حالهم”.

وتابعت شيرين خلال حديثها لمصادر صحافية: “جنى ومامتها وباباها ماتوا تحت الأنقاض، خلال الساعات اللي فاتت، وسيف الرضيع طلع حي ده نصيبه، لكن سيف ليه أخ تاني”.

سبب انهيار العقار:

ولم يتضح على الفور سبب انهيار العقار. وتشكلت لجنة فنية لفحص سلامة هياكل المباني المجاورة، وفق ما ذكر خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، كما أصيب في انهيار المبنى 26 آخرون.

تفاصيل الواقعة:

وبدأت الفاجعة الساعة الثالثة فجر يوم السبت الموافق 27 مارس، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان العقار المنهار وبدأت في متابعة الأوضاع وعمليات رفع الأنقاض.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الحماية المدنية والإسعاف لمتابعة عمليات إنقاذ سكان العقار، كما فرضت أجهزة الأمن بالقاهرة، كردونًا أمنيًّا بموقع انهيار العقار بمنطقة جسر السويس، لمنع وصول الأهالي لموقع الحادث، ولتسهيل عمليات رفع أنقاض العقار، كمان تمركزت 18 سيارة حماية مدنية وإسعاف، بمحيط موقع انهيار العقار، لقيام رجال الحماية المدنية بعمليات البحث ورفع الأنقاض بعد الاستعانة بأوناش لرفع ركام العقار.

وبدأت سيارات الإسعاف بدأت بالفعل في نقل المصابين في حادث انهيار العقار لمستشفى السلام وعين شمس العام، كما تم الدفع بـ40 سيارة إسعاف لموقع الحادث، كما استمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لشهود العيان؛ لكشف ملابسات واقعة انهيار العقار، وتمركزت الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة القاهرة بمحيط المنزل المنهار للقيام بعمليات رفع ركام العقار.

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