فيديو وصور.. مبادرة تطوعية في سراة عبيدة لصيانة الحاسب والجوال

المواطن- فهد القحطاني- سراة عبيدة

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نفذت كليتا البنين والبنات التقنية في سراة عبيدة مبادرة تحت عنوان الصيانة التطوعية لصيانة أجهزة الحاسب والجوال، والتي انطلقت مساء أمس الأحد، وتستمر حتى مساء الخميس، وذلك بممشى الكلية التقنية للبنين في تمام الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً من كل يوم وفق الإجراءات الاحترازية.

صيانة أجهزة الحاسب والجوال:

ويعمل على صيانة الحاسب والجوال عدد من المتدربين والمتدربات من الكليتين، وتعتبر هذه المبادرة هي النسخة الثانية للمبادرة التطوعية التي نفذتها الكليتان.

المستفيدون من المبادرة:

وتخدم هذه المبادرة التطوعية شريحة من المسجلين في كشوفات الضمان الاجتماعي وأسر الشهداء وذوي الدخل المحدود.

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