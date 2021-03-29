فيديو وصور .. مشاعر الفخر بعد نجاح مصر في إنهاء أزمة حبست أنفاس العالم

المواطن - سعد البحيري

أكدت مصر أنها بلد أفعال لا أقول، بعدما تكللت جهود رجالها في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، وذلك بالرغم من محاولات بعض الأقلام المأجورة التشكيك في الجهود المصرية والتقليل مما يقوم به العمال والمهندسون والفنيون المصريون الذين واصلوا العمل ليل نهار دون تعب أو كلل حتى تحقق لهم أملهم المنشود.

سيناريوهات تعويم السفينة الجانحة:

وكانت العديد من السيناريوهات والحلول مطروحة، وكان من أسوأ هذه السيناريوهات تخفيف حمولة السفينة التي تحمل 120 ألف حاوية وتصل حمولتها الإجمالية إلى 224 ألف طن، حيث كان هذا الهاجس الأكبر الذي سيطر على الجميع منذ اللحظة الأولى، إلا أن أبناء مصر الذين أزالوا خط بارليف المنيع تمكنوا بمزيد من التفكير والتخطيط في تجنب العالم المزيد من الخسائر بسبب توقف الملاحة في قناة السويس.

مصر تنجح في تعويم السفينة الجانحة:

وتصدر وسم مصر تنجح في تعويم السفينة الجانحة موقع تويتر في الساعات الأولى من إعلان خبر إعادة السفينة العملاقة إلى مسارها الطبيعي في مجرى قناة السويس، وتبادل المغردون صور الأبطال الذين شاركوا في عملية التعويم.

في البداية قال ضياء المقبلي: “مبروك لمصر والعالم التعويم الناجح للسفينة الجانحة التي أغلقت قناة السويس وحبست أنفاس العالم.. نجحت مصر العظيمة بقيادتها وشعبها.. حادث وانتهى ليؤكد من جديد قدرتها وعظمتها في حل المشاكل”.

وقالت عفاف عمار في تغريدة لها عبر الوسم الذي تصدر الترند العربي: “وستظل مصر زهو كل عصر.. يحفظك ربي يا أم الموانئ.. تحية للأبطال وتسلم الأيادي”.

ونشر حسن الكومي صورًا للفريق الفني في هيئة قناة السويس وعلق عليها بالقول: “هؤلاء هم رجال قناة السويس يلتفون حول الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بعد نجاحهم المدوي في تحرير السفينة البنمية العملاقة إيفر جيفين بتعويمها بعد أيام من جنوحها عظمة على عظمة على أولادك يا مصر”.

الدول الصديقة تهنئ مصر:

وكانت العديد من الدول الصديقة والشقيقة، في مقدمتها السعودية والكويت والأردن، عبرت عن تهنئتها لمصر بمناسبة نجاحها في تعويم السفينة الجانحة.

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