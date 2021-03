فيديو وصور .. مشاعر الفخر بعد نجاح مصر في إنهاء أزمة حبست أنفاس العالم

المواطن - سعد البحيري

أكدت مصر أنها بلد أفعال لا أقول، بعدما تكللت جهود رجالها في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، وذلك بالرغم من محاولات بعض الأقلام المأجورة التشكيك في الجهود المصرية والتقليل مما يقوم به العمال والمهندسون والفنيون المصريون الذين واصلوا العمل ليل نهار دون تعب أو كلل حتى تحقق لهم أملهم المنشود.

#BREAKING #Suez Canal Authority Reuters report, saying that the Ever Given vessel has successfully floated and entered the canal's navigational watersection.#SuezCrisis #suezcanel #السفينة_الجانحة #قناة_السويس pic.twitter.com/GyITfb11Tq

— Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) March 29, 2021