فيديو.. وفاة 45 أثناء تشييع رئيس تنزانيا ماغوفولي!

المواطن - متابعة

قُتل ما لا يقل عن 45 شخصًا في تنزانيا؛ بسبب التدافع أثناء تشييع الرئيس الراحل جون ماغوفولي في دار السلام.

وقال قائد شرطة منطقة دار السلام لازارو مامبوساسا: “كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعب- حيث مراسم التشييع- ولم يتحلَّ بعضهم بالصبر.. حاولوا الدخول عنوة؛ ما نجم عنه التدافع قتل 45 شخصًا في الحادث”، وأفاد بأن 5 من القتلى ينتمون لعائلة واحدة.

وفاة رئيس تنزانيا:

وتوفي ماغوفولي عن 61 عامًا جراء مشكلة في القلب- بحسب الرواية الرسمية- بعدما تغيب لأسباب غامضة نحو 3 أسابيع، فيما قالت المعارضة: إنه توفي بسبب إصابته بكورونا.

وكان ماغوفولي بدا بصحة جيدة عندما شوهد في آخر ظهور له أمام الجمهور في 27 فبراير الماضي، عندما عين مسؤولًا جديدًا بمقر الرئاسة في دار السلام، العاصمة التجارية لتنزانيا.

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