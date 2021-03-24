فيديو يوثق لحظة الرعب في سيرك روسي

المواطن- متابعة

وثق مقطع فيديو اللحظة التي ضرب فيها فيلان بعضهما في سيرك روسي؛ مما أصاب المتفرجين بالرعب وأجبرهم على الفرار من الساحة، قبل أن يحاول المدربون فصلهما عن بعضهما.

وحاول أحد الفيلين الدوس على منافسه على حافة الحلبة بالقرب من الجمهور؛ مما دفع الناس إلى التخلي عن مقاعدهم والخروج من السيرك الذي تبلغ تكلفته نحو 12 مليون دولار في عرض بعنوان الأفيال وسحر السيرك.

وقال مدير السيرك راميل شريفولين: لم يُصَب أحد نتيجة الحادث؛ بينما نفى الموظفون أن المتفرجين كانوا في خطر، ومع ذلك قال والد فتاة صغيرة: كان هناك ذعر، كانت الفيلة قريبة منا، وهرعنا للخروج وكذلك فعل آخرين خاصة في الصفوف الأمامية من الجمهور؛ حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الغيرة وراء الشجار

وقال شريفولين: إن الفيلين الهنديين قد دخلا في صراع قبل خمس سنوات بسبب الغيرة، وربما كان ذلك وراء الشجار الأخير، متابعًا كان يحاول كل منهما لفت انتباه المدرب.

وأضاف: بفضل العمل المنسق جيدًا لجميع خدمات السيرك، انتهى الوضع غير المتوقع بسعادة الفيلين وهما يتمتعان حاليًا بالهدوء، ويتغذيان جيدًا وفي حالة بدنية جيدة، ونعتذر بصدق عما حدث.

شعبية عروض السيرك في روسيا

ويُذكر أن عروض السيرك تحظى بشعبية كبيرة في روسيا؛ لكن هناك دعوات متزايدة لفرض قيود على مثل هذه العروض من نشطاء حقوق الحيوان.

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