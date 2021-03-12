فيديو.. 3 عواصف تضرب السعودية اليوم أشدها عاصفة الشمال

المواطن - الرياض

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قال أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند إن عاصفة الشمال التي تشهدها العديد من المناطق الشمالية السعودية اليوم الجمعة هي أقوى العواصف التي شهدتها المملكة هذا الموسم.

متابعة 01:00م عاصفة الشمال تتحد بعد قليل مع عاصفة #حائل، والأخيرة تتسلل إلى شمال #القصيم الآن 01:00م، لتشكل عاصفة غبارية رئيسة، مرفق مشهد مصور من #الجوف صباح اليوم للعاصفة الغبارية الأقوى في هذا الموسم، (المقطع من الواتس). pic.twitter.com/uRCOhtStGT — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) March 12, 2021

عاصفة الشمال الأقوى هذا الموسم

ونشر المسند مقطع فيديو يوثق انعدام الرؤية صباح اليوم وعلق عليه بالقول : عاصفة الشمال تتحد مع عاصفة حائل، والأخيرة تتسلل إلى شمال القصيم عند الساعة 01:00م، لتشكل عاصفة غبارية رئيسة.

متابعة الاضطرابات الجوية 12:50م صور الأقمار الصناعية الآنية تكشف تعرض 6مناطق سعودية لثلاث عواصف غبارية شبه منفصلة، وآيلة إلى الاندماج في الساعات القادمة، لتشكل عاصفة غبارية رئيسة#الحدود_الشمالية #الجوف #حائل #الشرقية #الرياض #القصيم أقوى سرعة للرياح الآن 81كم/سا في #القريات pic.twitter.com/GbRGfKqonr — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) March 12, 2021

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرها المسند على تويتر تعرض 6 مناطق سعودية لثلاث عواصف غبارية شبه منفصلة، وآيلة إلى الاندماج في الساعات القادمة، لتشكل عاصفة غبارية رئيسة.

أمن الطرق يحذر من عاصفة الشمال

إلى ذلك نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق في عدد من مناطق المملكة الشمالية من الغبار الكثيف الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير.

في كل من #الحدود_الشمالية #الجوف #حائل #الشرقية #الرياض #القصيم يفضل البقاء في منازلكم اليوم؛ نظرا لتعرض أجواء #السعودية لاضطربات جوية عنيفة متمثلة في سرعة الرياح وكثافة #الغبار جراء تموضع مركز للضغط الجوي المنخفض والعميق شمال شرق #السعودية، وتوغل جبهة هوائية باردة ومثيرة للغبار pic.twitter.com/irKckqKxOS — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) March 12, 2021

وأطلقت القوات الخاصة لأمن الطرق عدة تنبيهات من بينها تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف، مشيرة إلى أن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما أدى إلى إنخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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