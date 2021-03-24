فيديو.. 7 معلومات عن حيوان السلعوة الذي أثار الذعر في مصر

المواطن - متابعة

تصدَّر الحديث في مصر خلال الأيام الماضية عن حيوان “السلعوة”، بعد ادعاء بعض المواطنين في محافظة المنوفية ظهور الحيوان.

بعد ادعاء ظهوره في محافظة المنوفية.. ما هو حيوان " السلعوة" الذي أثار الذعر في #مصر؟#شاهد_سكاي pic.twitter.com/VLxcjXWqHE — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 23, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير عن هذا الحيوان حتى سادت حالة من الرعب بين أهالي المحافظة، وهو الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة إلى تشكيل لجنة للبحث عن هذا الحيوان الغريب الذي يثير الجدل بين حين وآخر.

7 معلومات عن السلعوة:

ونشرت شبكة “سكاي نيوز عربية” عبر صفحتها الرسمية على تويتر، مقطع فيديو يكشف عن المعلومات الكاملة المتداولة عن حيوان السلعوة، وجاءت كالتالي:

حيوان يشبه الذئب والكلب والثعلب في هيئته.

يتميز بسرعته.

لونه أسود.

قدماه الأمامية قصيرتان عن الخلفية.

يتميز بالذكاء والمكر والقدرة على التخفي والترصد.

يهرب من الإنسان وقد يهاجم البشر إذا كان مسعورًا.

يظهر في الليل ويأكل الأغنام الصغيرة والطيور.

حيوان هجين:

ومن جانبه، نفى مدير الطب البيطري بالمحافظة، عادل عبدالمنعم، صحة ظهور الحيوان بها، مشيرًا إلى أن السلعوة ما هو إلا حيوان هجين بين ذئب وكلب، كما يسمى الذئب الإفريقي في قارة إفريقيا ويطلق عليه البدو اسم “الشيب”.

وحول ظهوره قبل أيام، أوضح عبدالمنعم وصول بلاغ إلى الطب البيطري بالمنوفية يؤكد ظهور هذا الحيوان في قرية تُدعى “الصانعة” بمركز الباجور، مشيرًا إلى أنه تم إرسال لجنة من الطب البيطري لكشف حقيقة هذا البلاغ، بالإضافة إلى لجنة أخرى من الإرشاد لتوعية المواطنين بهذا الحيوان.

لا يظهر إلا في الليل:

وتابع أن هذه الحيوان لا يظهر إلا في الليل ويأكل الأغنام الصغيرة والطيور وغيرها، وأعداده قليلة للغاية، ولا يمثل تهديدًا على الإنسان، موضحًا أن المشكلة في انتشار هذه الشائعات بصورة كبيرة من المواطنين ما يتسبب في مخاوف كبيرة.

وشدد المسؤول المصري على عدم تسجيل أي حالات عقر لمواطنين من هذا الحيوان، موضحًا أنه يتصدر كل فترة حديث المصري بعد ادعاء ظهوره، لكن اللجنة المشكلة تعمل على مدار 3 أيام بصورة مكثفة لكشف حقيقة هذه الإشاعات.

أساطير الفراعنة:

وقد ارتبط اسم السلعوة بأساطير الفراعنة، وكانوا يعتقدون أنه مخلوق يهاجم كل من يقتحم حرمة المعابد والمقابر ويحميها، وأنه يشبه الذئب والثعلب ويتمتع بصفاتهما، بالإضافة قصص الجدات والأمهات عن هذا الحيوان لتخويف الأطفال من الخروج أو الابتعاد عن المنزل، وهو ما اعتبره علاء الخولي، الباحث المصري بمركز البحوث الزراعية، أساطير لا أساس علمي لها.

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