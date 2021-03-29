فيروس كورونا يقتل المرأة الأكثر بدانة في روسيا

المواطن- متابعة

اشتهرت، ناتاليا رودينكو، 36 عامًا، من أهالي مدينة فولغوغراد الروسية بكونها المرأة الأكثر بدانة في روسيا حيث بلغ وزنها منذ عامين 280 كلغ وطول قامتها 166 سنتيمتراً.

واستطاعت المرأة في روسيا تحقيق تحول عجيب حيث خفّضت من وزنها نحو 160 كيلوغراما، ما سمح لها بالزواج وتحقيق التقدم في الحياة العائلية والشخصية والمهنية، لكن وباء فيروس كورونا أحبط كل مخططاتها بعد أن أصيبت في خريف عام 2020 بـ كوفيد- 19.

واكتشف الأطباء ثقبًا كبيرًا في رئتها وبدأت تعاني من أعراض المرض الخطير، ثم تعافت من المرض، لكن لم تستطع تحمل عواقبه الخطيرة وتوفيت في مارس الجاري في مستشفى مدينة فولغوغراد الروسية، بحسب موقع life.

إصابات كورونا في روسيا

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وصل إلى 4,528,543 إصابة لتكون بذلك الدولة الخامسة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وتُوفي 4,528,543 شخصًا بينما تعافى 4,146,408 أشخاص، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 127,863,603 أشخاص وتُوفي 2,797,663 شخصًا بينما تعافى 103,062,359 شخصًا.

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