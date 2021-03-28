فيصل بن تركي لـ مسلي آل معمر: ثقة النصراويين فيك كبيرة

المواطن - محمد سمعه

وجه الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر السابق، رسالة إلى مسلي آل معمر المرشح لرئاسة العالمي، وذلك بعد اقترابه من الفوز برئاسة النادي بالتزكية؛ كونه المرشح الوحيد.

وغرد فيصل بن تركي قبل قليل قائلًا: “ثقتنا كبيرة فيك أخي آل معمر، وفقك الله لخدمة ناديك العالمي الكبير”.

وكان برنامج “الدوري مع وليد”، المذاع على قناة Sbc، ذكر في حلقة أول أمس الجمعة أن آل معمر سيكون الرئيس الجديد لـ النصر بالتزكية لمدة 4 سنوات مقبلة.

مسلي آل معمر المرشح الوحيد لرئاسة النصر:

وكشف آل معمر، مساء الخميس الماضي، عن ترشحه رسميًّا لرئاسة نادي النصر في الانتخابات المقرر إقامتها في الأول من شهر إبريل المقبل، بدعم من الأمير خالد بن فهد والأعضاء الذهبيين.

وأكدت مصادر لـ”الرياضية”، أنه مع تسليم مسلي آل معمر لأوراق ترشحه بشكل رسمي لرئاسة مجلس الإدارة، لن يكون هناك أي مرشح آخر.

وكانت وزارة الرياضة، أصدرت قرارًا يوم الأحد الماضي بحل مجلس إدارة صفوان السويكت بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبها.

المخالفات التي أدت لحل مجلس إدارة السويكت:

وجاءت المخالفات كالتالي: أولًا .. عدم تعامل صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة النادي مع الاستقالات المقدمة من بعض الأعضاء بالصورة النظامية، وكذلك عدم حضور الأعضاء للاجتماعات، ما أدى إلى نقص عدد أعضاء مجلس إدارة النادي عن النصاب القانوني.

ثانيًا .. تجاوز صفوان السويكت لصلاحياته النظامية من خلال اتخاذ قرارات فردية وممارسته لصلاحيات الرئيس التنفيذي.

ثالثًا .. تحميل ميزانية النادي التزامات مالية طائلة، وعدم تجاوب رئيس مجلس الإدارة مع مخاطبات الوزارة.

رابعًا .. توقيع صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة النادي، لشيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي في حساب النادي؛ مما أدى إلى تعريض النادي لمطالبات قضائية.

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