فيصل بن تركي يعلن تسديد العضوية الذهبية بـ النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر الأسبق، عن تسديده قيمة العضوية الذهبية بالعالمي، وذلك في ظل الحراك الموجود حاليًّا بالنادي قبل انتخاب الرئيس الجديد للعالمي.

وغرد كحيلان قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “أعلن عن تسديدي للعضوية الذهبية”.

حراك كبير في نادي النصر:

وشهد العالمي اليوم حراكًا كبيرًا على مستوى تجديد العضوية الذهبية، حيث جدد كل من عبدالله العمراني وتركي المشيقح وأيمن القاضي وعبدالعزيز العجلان العضوية الذهبية للنادي.

وكان الإعلامي الرياضي زهير الشماسي قال في تصريحات لـ برنامج رياضة ميديا المذاع على القناة الرياضية السعودية: إنه يملك معلومة بأن اسمًا قديمًا مرُشح لرئاسة العالمي، وسبق له أن رأس النادي.

4 أسماء يُفكر فيها جمهور العالمي:

وبعد هذه التصريحات فإن جمهور النصر أصبح يُفكر في 4 أسماء تنطبق عليها المواصفات، من أجل قدوم أحدهم، وتولي ئاسة العالمي.

والأسماء القديمة التي سبق لها أن ترأست النادي، من أجل اختيار أحدهم والقدوم لإنقاذ العالمي بالفترة المقبلة هم ”الأمير فيصل بن تركي، سعود السويلم، فهد المشيقح، سلمان المالك”.

يذكر أن وزارة الرياضة كانت أصدرت يوم الأحد الماضي، قرارًا بـ حل إدارة صفوان السويكت.

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