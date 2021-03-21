في اليوم العالمي لمتلازمة داون .. هل المصابون بها أكثر عرضة لكورونا؟

المواطن - الرياض

تحتفي المنظمات الدولية اليوم العالمي لمتلازمة داون للعام التاسع، بهدف توعية الجمهور بحقيقة المشكلة التي يعاني منها 1 من كل 1100 شخص.

وتختلف تأثيرات متلازمة داون من شخص لآخر رغم التشابه في بعض الأعراض، ولها غالبًا تأثيرات متباينة في أساليب التعلم أو السمات البدنية أو الصحة، وهي مشكلة موجودة في جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بإعلان يوم 21 مارس يومًا عالميًا لمتلازمة داون يُحتفل به سنويًا اعتبارًا من عام 2012.

توعية الجمهور بمتلازمة داون

ودعت جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون بطريقة مناسبة لتوعية الجمهور بمتلازمة داون.

تم تحديد تاريخ اليوم العالمي لمتلازمة داون WDSD باعتباره اليوم الـ21 من الشهر الثالث من كل عام للدلالة على تفرد التثلث الصبغي للكروموسوم الـ21 الذي يسبب متلازمة داون.

احتفالية اليوم العالمي لمتلازمة داون

وتأتي احتفالية اليوم العالمي لمتلازمة داون، هذا العام تحمل شعار “ارتدِ جوارب ذات ألوان زاهية” للتضامن مع مصابي متلازمة داون، وتسليط الضوء على الحقائق حول ما يعنيه أن تكون مصابًا بالمرض، وكيف أن أولئك الذين يعانون من متلازمة داون يلعبون دورًا حيويًا في مجتمعاتنا ويستمرون في لعبها.

ويقدر عدد المصابين بمتلازمة داون بين 1 في 1000 إلى 1 في 1100 من الولادات الحية في جميع أنحاء العالم، ويولد كل عام 3000 إلى 5000 من الأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب الجيني، ويعتقد بأنه يوجد نحو 250000 عائلة في الولايات المتحدة الأمريكية ممن تأثروا بمتلازمة داون.

بداية الاحتفال بالحدث الدولي كان في عام 2006، عندما أطلقت جمعية متلازمة داون في سنغافورة يومًا للمصابين بالحالة.

بعد ذلك عمل الاتحاد البرازيلي لجمعيات متلازمة داون مع متلازمة داون الدولية وأعضائها لإطلاق حملة واسعة لتوليد الدعم الدولي لدعم هذه الفئة.

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