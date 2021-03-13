في قبضة الأمن.. عصابة سرقة الكابلات ومواطن تلفظ على امرأتين 

المواطن - الرياض

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تمكن رجال الأمن العام من القبض على عدد من الجناة المتورطين في ارتكاب عدد من الجرائم بمختلف المناطق.

وفي التفاصيل: تمكنت شرطة تبوك من القبض على مواطن قام بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي في تبوك.

موطن تلفظ على امرأتين:

كما تم القبض على مواطن تفوه بألفاظ مسيئة وخادشة للحياء على امرأتين في الخبر، ووثق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية مارسا نشاطًا غير مرخص، وذلك من خلال اتخاذ عيادتين لعلاج المرضى في الرياض، كما تم القبض على مقيم باكستاني قاد مركبته وسط حديقة عامة بالمنطقة نفسها.

عصابة سرقة معدات الكهرباء:

وألقى رجال الأمن القبض على 4 مواطنين ومقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في سرقة القواطع والمواد والمعدات الكهربائية من مواقع تحت الإنشاء في الرياض.

في سياق متصل، تم أيضًا القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من مركبته في أحد الأحياء السكنية بالرياض.

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