قائدة مركبة تدهس 3 فتيات أثناء عبورهن الطريق في تبوك وطبيب ينقذ الموقف

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

تسببت مركبة تقودها سيدة في دعس ثلاث فتيات في تبوك وذلك أسفل كوبري اكسترا.

وخرجت قائدة المركبة من مواقف أحد المولات وأثناء سيرها تفاجأت بثلاث فتيات يعبرن الطريق ومع الارتباك لم تستطع تفاديهن مما أدى إلى اصطدامها بهن.

تدخل طارئ:

وتصادف الحادث مع وجود طبيب سعودي يعمل بمستشفى الملك خالد المدني (فضل عدم ذكر اسمه)، حيث توقف على الفور وطلب الهلال الأحمر في تبوك وقام بعمل الإسعافات الأولية وإيقاف النزيف من منطقة الرأس لإحدى المصابات والاطمئنان على الأخريات حتى وصول الإسعاف ونقلهن إلى المستشفى.

وساهمت مهنية الطبيب في منع ازدياد النزيف ووضع المصابات بوضعية صحية حتى وصول الإسعاف كي لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

إصابات متفرقة:

وعلمت “المواطن” من مصادر أن إحدى المصابات مصابة بكسور متفرقة في منطقة الرأس والحوض والأخريات إصابات متوسطة وتم تنويمهن، فيما باشر الموقع مرور تبوك.

الجدير بالذكر أن اثنتين من المُصابات شقيقتان والمصابة الثالثة صديقة لهن.

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