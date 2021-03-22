قائمة أول مرشح لرئاسة النصر خلفًا لإدارة السويكت

المواطن - مروة نبيل

تقدم، اليوم الاثنين، مرشح رسميًّا لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر خلفًا لإدارة صفوان السويكت، التي تم حلها بالأمس من قبل وزارة الرياضة.

قائمة أول مرشح لرئاسة النصر:

وكشف برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية عن قائمة أول مرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، وجاءت كالتالي؛ مقرن محمد المقرن “الرئيس”، وفي العضوية كل من؛ معتز مزروع المزروع، عبدالله عبدالسلام التويجري.

كما تضم قائمة مقرن محمد المقرن، في عضويتها أيضًا كلًّا من؛ تركي ناصر الهاجري، نواف ضاحي النهاري ويزيد عماد بن خزيم.

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن ترشح صالح الأطرم ومنصور البلوي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، قبل أن يحسم كل منهما موقفه رسميًّا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حل إدارة السويكت والدخيل رئيسًا مكلفًا رسميًّا:

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن حل مجلس إدارة العالمي، برئاسة صفوان السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الرياضة بعد ذلك عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر رسميًّا، اعتبارًا من يوم الاثنين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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