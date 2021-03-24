قرار من وزير الرياضة بتأسيس مكتب للوزارة بـ حفر الباطن

المواطن - محمد سمعه

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، قرارًا يقضي بتأسيس مكتب لوزارة الرياضة بمحافظة حفر الباطن، يرتبط مباشرة بمدير عام فروع الوزارة.

قرار وزير الرياضة يربط 5 أندية بالمكتب الجديد:

ويأتي القرار بارتباط أندية “الباطن، قرية العليا، العلمين، القيصومة، النعيرية” بالمكتب، كما سيتولى محمد بن عبدالله النافع مدير مكتب الوزارة في محافظة الزلفي، إدارة المكتب لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور بالإضافة لعمله الحالي.

سبب تأسيس مكتب للوزارة بـ حفر الباطن:

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة أتت انطلاقًا من حرص الوزارة على التوسع في مكاتبها بمختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة وإيمانًا منها بدور هذه المكاتب في إدارة الحركة الرياضية، مع تنظيم العمل الإداري بها إلى جانب تحقيق رؤية الوزارة في توسيع نسبة الممارسين الرياضيين بالمملكة، وتسهيل الإشراف على الأندية والمراكز الرياضية الخاصة بها.

وكان الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن، قال: إن قرار وزارة الرياضة بافتتاح مكتب للوزارة بالمحافظة امتداد للنجاحات التنظيمية التي يلمسها كل منسوبي الرياضة والممارسين لها، ومواكبة للنقلة النوعية والتطوير في مجال حوكمة الأجهزة التابعة للوزارة.

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