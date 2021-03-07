قصة 6 أيام زلزلت حياة إيلون ماسك

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27 مليار دولار، هي حجم خسائر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات، في 6 أيام فقط، ليتراجع في مؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات إلى المرتبة الثانية، متأخرًا بنحو 20 مليار دولار، عن جيف بيزوس الذي تصدّر، الأسبوع الماضي، كأغنى شخص في العالم.

ثروة إيلون ماسك

وأظهر مؤشر “بلومبيرغ” أن صافي ثروة إيلون ماسك بلغت 156.9 مليار دولار، بعدما بلغت في شهر يناير الماضي 210 مليارات دولار، وفقًا للمؤشر، وكانت مكاسب ماسك متسارعة منذ بدايات 2021، وأطاح بـ “بيزوس” كأغنى شخص في العالم.

وكشفت بيانات “بلومبيرغ” أن السرعة التي ارتفعت بها أسهم تسلا بنسبة 743% في العام 2020، يقابلها الآن انخفاض سريع ومؤثر.

انخفاض المؤشرات

وسجلت مؤشرات ناسداك 100 يوم الجمعة هبوطًا ملحوظًا للأسبوع الثالث على التوالي، وهو أطول سلسلة انخفاض له منذ سبتمبر، لترتفع خسائر إيلون إلى ماسك 27 مليار دولار منذ يوم الاثنين الماضي وحتى أمس الجمعة، وترتبت على نتيجة تراجع الأسهم، وكذلك البتكوين التي كان راهن عليها بقوة.

أرقام قياسية

وشهد عام 2020، العديد من الأرقام القياسية التي حققها إيلون ماسك، كواحدة من أسرع عمليات تراكم الثروة في التاريخ، التي يصعب فهمها، وفقًا لتقرير “بلومبرغ”.

وشهدت أسهم “تسلا” ارتفاعًا بنسبة 743 في المائة في عام 2020، وهو ما عزز قيمة حصته وفتح خيارات بمليارات الدولارات من خلال حزمة تعويضات “مون شوت” التاريخية الخاصة به.

ويُذكر أن ثروة ماسك، لم تكن خاضعة فقط للقوى التي تضرب صناعة التكنولوجيا، فقد صعدت ثروته الصافية وانخفضت مؤخرًا جنبًا إلى جنب مع سعر البيتكوين.

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