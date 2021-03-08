قضية يوسف بلايلي تتسبب في انفراجة لأزمات الأهلي

المواطن - محمد سمعه

اسمع الخبر

يبدو أن قضية اللاعب الجزائري يوسف بلايلي مع النادي الأهلي ستُسبب انفراجة لأزمات الراقي المالية، بعدما أصبح اللاعب قريبًا من خسارة قضيته.

وكان بلايلي رحل عن الراقي وفسخ العقد من طرف واحد، منضمًا لنادي قطر القطري بحجة عدم الحصول على مستحقاته المالية بعد جائحة كورونا التي أدت لتعليق النشاط الرياضي في السعودية في مارس الماضي ثم رحل عن الراقي قبل رفع التعليق.

قوة موقف الأهلي تُجبر يوسف بلايلي على هذا الأمر !

وبسبب قوة موقف الأهلي قانونيًا، الذي تقدم بشكوى ضد بلايلي بسبب تأخره في الحضور إلى النادي بالمواعيد المحددة والمتفق عليها فإن اللاعب أصبح موقفه ضعيفًا في القضية، وسيدفع مبالغ مالية للراقي من أجل التسوية وغلق الموضوع قبل إصدار أي عقوبات من الفيفا على اللاعب.

ونجح الراقي في غلق ملف القضية دون دفع أي أموال للاعب يوسف بلايلي وفقًا لـ “الرياضية”، كما أن الصحيفة أشارت إلى أن اللاعب الجزائري سيعيد مليونًا و 600 ألف يورو للراقي، بسبب ضعف موقفه في القضية وقوة موقف الأهلي.

كيف يُمكن توظيف مال قضية بلايلي ؟

هذا المال سيكون انفراجة لأزمات الأهلي الأخيرة، التي عانى منها الراقي من أجل استخدامه في شراء الصفقات المطلوبة للفريق في سوق الانتقالات الصيفية، والتجديد للمدافع محمد آل فتيل، الذي أصبح قريبًا من مغادرة الراقي.

شارك الخبر







شارك الخبر