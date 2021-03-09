قنبلة يدوية تنفجر بالخطأ في مدرسة أمريكية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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انفجرت عبوة قنبلة يدوية الصنع حملها أحد التلاميذ معه للفصل، وتسببت في إصابة 5 أشخاص على الأقل بإحدى المدارس بولاية ميشيغان الأمريكية.

وأعلنت الشرطة في ولاية ميشيغان، أنه وفقاً لنتائج التحقيق الأولية فجّر تلميذ يبلغ من العمر 16 عامًا عن طريق الخطأ جهازًا تم إحضاره إلى المؤسسة التعليمية، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة ونُقل على إثرها إلى المستشفى.

إخلاء المدرسة

وقالت إن الانفجار أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 4 تلاميذ آخرين بجروح طفيفة، وتم على إثر الحادث إخلاء المبنى.

وقالت شبكة فوكس نيوز إن رئيس قسم شرطة ولاية ميشيغان قال إنه تم إرسال قوة من الشرطة إلى مدرسة نيوايغو الثانوية بعد تلقي معلومات عن وقوع انفجار داخل فصل دراسي حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن طالبًا يبلغ من العمر 16 عاماً فجر بطريق الخطأ عبوة ناسفة محلية الصنع أحضرها إلى المدرسة ما أسفر عن إصابته وأربعة من زملائه إضافة إلى أستاذ.

وتم إخلاء المدرسة ونقل الطلاب إلى مرآب للحافلات مع وصول أفراد الطوارئ إلى مكان الحادث إضافة إلى إغلاق جميع المدارس كجزء من خطة عمليات الطوارئ.

حوادث العنف في المدن الأمريكية

وتشهد المدن الأميركية خلال السنوات الأخيرة تزايداً كبيراً في حوادث إطلاق النار والعنف وخاصة في المدارس وذلك بسبب انتشار الأسلحة المختلفة بشكل منفلت حتى في أيدي الطلاب القاصرين نظراً لعدم وجود قوانين صارمة تضبط هذه المشكلة.

وكان قد قتل طالب في مارس الحالي لدى إطلاق مراهق النار داخل مدرسة في مدينة باين بلاف بولاية أركنساس الأميركية ما أسفر عن إغلاق المدرسة أيضاً.

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