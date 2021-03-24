قينان الغامدي عاتب على عكاظ : لم تنقلوا مداخلتي الطويلة

المواطن - الرياض

عاتب الكاتب قينان الغامدي صحيفة عكاظ على عدم نقل مداخلته الطويلة في ندوة الإعلام والإبداع، التي نظمها مجلس شباب حائل.

تجاهل المداخلة عمدًا:

وقال الغامدي: حتى صحيفة عكاظ لم تنقل مداخلتي الطويلة في الندوة، يبدو أن عكاظ فهمت الموضوع غلط!! وليت الأستاذ الذيابي (يقصد رئيس التحرير جميل الذيابي) ينتبه للموضوع وينبه مندوب الصحيفة في حائل أن هذه ليست مهمته، صحفيون بالاسم فقط!!

استبعاد قينان الغامدي من الندوة:

وكان الغامدي كتب في وقت سابق أنه تم استبعاده من الندوة، وذلك في تغريدة جاء فيها: “تم استبعاد اسمي من ندوة (الإعلام والإبداع) بدون سبب معلن، والأمر بسيط وأنا معتاد على مثله!

وأضاف: الندوة التي ينظمها مجلس شباب حائل برئاسة أمير المنطقة، وسيشارك فيها خالد دراج وعبدالله آل هتيلة وتديرها سمر المقرن، وسأكون أول الحاضرين، والله يتولى وطننا العظيم وقيادته الحكيمة بحفظه ورعايته!

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