كارتيرون يُغادر التعاون لـ تدريب الزمالك المصري

المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب التعاون، بات قريبًا من الرحيل عن سكري القصيم لتدريب نادي الزمالك المصري في ولاية ثانية.

ومع اقتراب البرتغالي جايمي باتشيكو من الرحيل عن تدريب الفريق الأبيض، بعد الخسارة من الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا، أصبح كارتيرون المرشح الأبرز لتدريب الفريق المصري بالفترة المقبلة.

مباراة أبها كانت الأخيرة لـ كارتيرون:

وأكد الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عبر حسابه في “تويتر”، أن مصادر “الجزيرة” ذكرت أن كارتيرون سيرحل عن سكري القصيم بعد أن كانت مباراة أبها هي الأخيرة له مع سكري القصيم، ليعود إلى مصر، لتدريب الزمالك.

وذكر مصدر لـ موقع Yala Kora المصري أن كارتيرون سيصل إلى القاهرة مرورًا بالأراضي العمانية من أجل الاتفاق مع مسؤولي الزمالك على تدريب الفريق بالمرحلة المقبلة.

وكان كارتيرون تولى تدريب سكري القصيم في سبتمبر الماضي، بعدما فسخ عقده مع الزمالك وقت وجود مرتضى منصور في رئاسة القلعة البيضاء.

التعاون يهزم أبها بشق الأنفس:

وفي سياق آخر،نجح الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، في تحقيق الفوز بشق الأنفس، على أبها بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بدون أهداف بين الفريقين، لينجح سميحان النابت في إحراز هدف الفوز لسكري القصيم في الشوط الثاني.

يذكر أن رصيد سكري القصيم أصبح بعد الفوز 35 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أبها عند 28 نقطة.

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