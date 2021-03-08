كاريلي يُبعد رودريغيز عن مواجهة الشباب

المواطن - مروة نبيل

اسمع الخبر

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، غاري رودريغيز عن مباراة العميد المقبلة ضد الشباب المقرر إقامتها، مساء بعد غد الأربعاء.

رودريغيز يغيب

ويُفضل الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي عدم الدفع بالنجم رودريغيز حتى تكتمل جاهزيته بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة، خاصة أن مواجهة الشباب يُتوقع أن تكون صعبة، ومشحونة بالاندفاع البدني.

ويُخطط كاريلي للاعتماد على رودريغيز في مباراة الاتحاد ضد الفتح المقرر إقامتها، يوم 15 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك وفقًا لموقع “كووورة”.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر