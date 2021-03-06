كراني: احذروا نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأيام القادمة

المواطن - الرياض

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كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، متوقعًا أن تشهد ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة.

طقس السعودية:

وقال كراني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “لعاشقي الدفء.. بعون الله يطرأ ارتفاع حراري بقيم تتراوح ما بين 3- 7 درجات على كافة الأجواء؛ نتيجة تحرك جيب هوائي دافئ يميل للحرارة على أجواء القطاع الغربي، يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي كافة الأجواء الخميس المقبل”.

وتابع خبير الأرصاد: احذروا نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأيام القادمة.

طقس الأحد:

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق.

وأضاف مركز الأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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