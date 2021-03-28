كريستيانو رونالدو يخرج عن صمته: لقد عاقبوا البرتغال بأكملها !

المواطن - محمد سمعه

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال عن صمته، وذلك بعد أن رمى شارة قيادة منتخب بلاده بعد نهاية مباراة صربيا مساء أمس السبت في تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم عام 2022.

قائد منتخب البرتغال ينفعل على الحكم المساعد

وكان رونالدو انفعل على الحكم المساعد في مباراة بلاده ضد صربيا بعد عدم احتساب هدف صحيح سجله رونالدو في شباك صربيا بالدقيقة الـ93، وكانت وقتها النتيجة تُشير إلى التعادل بين المنتخبين بنتيجة هدفين لكل فريق.

وتوجه الحكم الهولندي داني ماكيلي وأعطى البطاقة الصفراء في وجه رونالدو لحديثه بشكل غاضب مع الحكم المساعد بعد رفض احتساب الهدف، مما أثار غضب رونالدو بصورة عظمى.

وبعد نهاية المباراة، قام رونالدو برفع يديه كإشارة على أن الحكم قضى على آمال منتخب البرتغال في الفوز، ورمى شارة القيادة وخرج غاضبًا من الملعب.

وعلق رونالدو على الواقعة عبر حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: ” كوني قائدًا لمنتخب بلادي هذا شيء عظيم يُشعرني بالفخر، وما حدث في المباراة كان بمثابة العقاب لدولة بكاملها، لكننا سنتماسك من أجل ما هو مقبل”.

وعلق المدرب فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال على الواقعة قائلًا: “رونالدو شعر بخيبة آمل بعد أن حُرم فريقنا من الفوز، هذا رد فعل طبيعي وما شعر به يعود إلى خيبة أمل كبيرة لنا”.

نجم ليفربول أعطى الأفضلية لـ سيليساو أوروبا بالشوط الأول

يذكر أن نجم ليفربول الإنجليزي، ديوجو جوتا كان سجل هدفين لمنتخب سيليساو أوروبا في الشوط الأول، قبل أن يتمكن منتخب صربيا من إحراز هدفين بالشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وسيلعب منتخب سيليساو أوروبا مع نظيره منتخب لوكسمبورج بعد غد الثلاثاء في التصفيات المؤهلة للمونديال.

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