كلب ضال يفترس طفلًا في حفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

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افترس كلب ضال، مساء أمس الأول، طفلًا في الصف الثاني الابتدائي في إسكان وزارة الإسكان بمحافظة حفر الباطن، وتمكن شقيق الطفل من تخليص الضحية من أنياب الكلب لينقل إلى للمستشفى المركزي ومن ثم تحويله لمستشفى الولادة والأطفال بعد تلقيه حقناً مهدئة.

تفاصيل الحادثة

وقال محمد الشمري والد الطفل: اعتاد أطفالي اللعب أمام منزلنا الذي يقع في الإسكان وتفاجأوا بهجوم كلب ضال عليهم ليقوم بهاجمة ابني رائد وقام أخوه بضرب الكلب ومن ثم تخليصه منه.

وأضاف الشمري: نقلت ابني إلى مستشفى حفر الباطن المركزي لقربه من الإسكان وتم استقباله وإعطاؤه حقنة مهدئة وتنظيف الجرح ومن ثم نقله إلى مستشفى الولادة والأطفال وتم ترقيده يوماً واحداً هناك، وتم جدولة مواعيد له عبارة عن حقن خشية من التسمم.

الكلاب الضالة:

وطالب والد الطفل أمانة حفر الباطن بوضع حلول جادة للكلاب الضالة التي تتكاثر بشكل ملحوظ وقد يكون سبب ذلك النفايات التي تحيط بالإسكان وكذلك مجرى مياه الصرف الصحي القريبة من الإسكان.

يذكر أنه قبل نحو عام افترس كلب ضال في حي التلال طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بعد أن عض رأسها وجزءاً من وجهها، وقام بعد ذلك أمين حفر الباطن المهندس علي الغامدي بزيارة الطفلة في منزلها والاطمئنان على حالتها، وصرح متحدث أمانة حفر الباطن حينها أن الأمانة تكافح الكلاب الضالة المنتشرة بأحياء المحافظة بصفة دورية، وهناك برامج ثابتة للتعامل معها.

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