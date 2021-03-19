كل ما تود معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 المقرر إقامتها اليوم عند الساعة الثانية عصرًا بتوقيت السعودية، في مدينة نيون السويسرية.

الفرق المتأهلة وأبرز الغائبين

وتشهد قرعة دوري أبطال أوروبا حدثًا نادرًا وهو غياب الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بعدما ودع يوفنتوس وبرشلونة البطولة، حيث إنهما تواجدا بشكل مستمر خلال السنوات الماضية، كما تغيب الفرق الإيطالية عن هذا الدور.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا كل من؛ الثلاثي الإنجليزي، مانشستر سيتي، ليفربول وتشيلسي، الثنائي الألماني بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وسيكون متاحًا في قرعة دوري أبطال أوروبا لمنافسات الدور ربع النهائي، مواجهة فريقين من البلد ذاتها، ما يعني إمكانية وجود مواجهة إنجليزية خالصة أو قمة ألمانية بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

وتسمح قواعد قرعة دوري أبطال أوروبا بمواجهة فريقين كانوا في المجموعة ذاته، وهو الأمر الذي قد يحدث بمباراة واحدة، وهي مانشستر سيتي وبورتو، وسيلعب الفريق الذي سيتم سحبه أولًا مواجهة الذهاب على ملعبه.

ومن المقرر أن تُقام منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يومي 6 و7 أبريل، على أن يكون الإياب 13 و14 من الشهر ذاته، وتنطلق مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل، وتُقام مواجهات الإياب 4 و5 مايو.

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