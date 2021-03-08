كهربا ينقلب على الأهلي المصري ويُحدد وجهته في السعودية

المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن أيام اللاعب المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب الأهلي المصري مع فريقه الحالي، أصبحت معدودة وذلك بعد معاقبته باستبعاده من مباريات الفريق لمدة شهر.

تصرف كهربا مع موسيماني تسبب في عقابه

وكان الأهلي أعلن قبل 5 أيام من الآن معاقبة اللاعب محمود عبدالمنعم صاحب الـ26 سنة، وذلك بسبب حديثه بصورة غير لائقة مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عقب مباراة طلائع الجيش في الدوري المصري.

وذكرت وسائل إعلامية مصرية، أن محمود عبدالمنعم يُفاضل حاليًا بين النصر والاتحاد للانضمام إلى أحدهما بالفترة المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك أملًا في تكرار التجربة الناجحة التي حققها مع الاتحاد خلال الفترة من 2016 حتى 2018 وانتهت بحصوله على لقبي كأس الملك وكأس ولي العهد مع العميد قبل العودة للزمالك المصري آنذاك.

يذكر أن الأهلي المصري كان قرر تغريم كهربا 200 ألف جنيه مصري بجانب استبعاده من المباريات لمدة شهر.

مشاكل عديدة للاعب مع الأهلي

وكان محمود عبدالمنعم صاحب الـ26 سنة أثار أكثر من مشكلة مؤخرًا، آخرها مع الإعلامي الرياضي المصري مدحت شلبي؛ مما جعل الأخير يخرج على الهواء ويُهدد بفضح ملفات قديمة عن اللاعب.

يذكر أن كهربا كان انضم للنادي الأهلي المصري قادمًا من فريق ديسبورتيفو داس آفيس البرتغالي، وذلك بعد رحيله عن الزمالك المصري.

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