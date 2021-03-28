كواليس تكشف تفاصيل العمومية الطارئة بـ الأهلي الأحد المقبل

المواطن - محمد سمعه

يمر النادي الأهلي، بفترة صعبة من الناحيتين الفنية والإدارية أدت لتراجع نتائج الفريق الكروي الأول بصورة ملحوظة بالموسم الحالي.

العمومية لن تُحاسب إدارة الأهلي !

وكشف الإعلامي الرياضي حسن عبدالقادر عن تفاصيل ما سيحدث بالجمعية العمومية الطارئة في الراقي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في السابعة مساءً قائلًا: “الجمعية العمومية ليس بها أسماء مؤثرة، وبالتالي لن تُحاسب إدارة عبدالإله مؤمنة على ما جرى بالفترة الماضية”.

وتابع: ” ما يُثبت تقصير الإدارة، هي إخبارها لـ يوسف عنبر، بتدريب الفريق من المدرجات، بعد منعه من الجلوس على دكة الاحتياط لتدريب الفريق، هل هذه قيمة الأهلي”.

وكانت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت تدريب عنبر للراقي بسبب تدريبه لنادي البكيرية بالموسم الحالي، حيث ينص التعميم على منع مدرب تدريب فريقين في نفس الموسم.

الراقي يتراجع للمركز السابع

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز السابع بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، بعد الخسارة من نادي الفتح برباعية مقابل هدف بالجولة الـ24.

وكان غرم العمري الناقد الحصري لـ برنامج “الدوري مع وليد” طالب بتدخل وزارة الرياضة بسبب وصفه لما حدث مع يوسف عنبر بأنه يحرم فرصة المدرب السعودي في التألق والظهور في منافسات دوري المحترفين.

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