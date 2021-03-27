كواليس جديدة تظهر في النصر بعد ترشح غانم المطيري للرئاسة

المواطن - محمد سمعه

ظهرت كواليس جديدة أثارت انتباه عشاق نادي النصر، وذلك بعد حديث تقارير صحفية عن ترشح غانم بن مذيكر المطيري على رئاسة النادي لينافس مسلي آل معمر، وذلك قبل غلق باب الترشح على رئاسة وعضوية مجلس الإدارة بالنادي أمس الجمعة.

دعم كامل لـ مرشح كبير النصراويين خالد بن فهد

وحول هذا الأمر علق الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل قائلًا: ” جميع من في الشارع الرياضي السعودي بشكل عام والنصراوي بشكل خاص، يعلمون أن مجلس إدارة مسلي آل معمر هو المجلس المرشح من كبير العالميين الأمير خالد بن فهد، والجميع يعلم أن جميع رموز نادي النصر، والرؤساء الذهبيين الذين سددوا العضوية الذهبية أو الأعضاء السابقين، سيكون صوتهم لـ مسلي آل معمر مرشح الأمير خالد بن فهد”.

وأضاف المريسل: “ولهذا كتبت أمس أنه يُحسب للأستاذ مقرن المقرن والأستاذ نصر النصر انسحابهم من الانتخابات تقديرًا لرغبة كبير النصراويين ورجال العالمي”.

من يُنافس آل معمر سيخسر الانتخابات

وتابع المريسل: ” لهذا أستغرب من تردد أخبار أن هناك من قرر الدخول للانتخابات وهو يعلم جيدًا أنه سيسخر لا محالة خاصة أن الأمير خالد بن فهد يملك لوحده أكثر من 100 ألف صوت، والعضو الذهبي عبدالعزيز بغلف، يملك أكثر من 50 ألف صوت، خلاف أصوات الأعضاء الذهبيين الذي يملك كل منهم 100 صوت، فالدخول شيء بمثابة الخسارة، وليعلم الجميع أن مجلس إدارة مسلي آل معمر هو رغبة كل العالميين بداية من أصغر محب وحتى أكبرهم”.

وكانت صحيفة “الرياضية” ذكرت أن قائمة غانم المطيري مكونة من: ” هليل الشميلان، أحمد حمزة خواجة، حمد العليا، حمد العليان، نايف المطيري”.

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