كوريا الشمالية تسخر من الجنوبية وتصفها بـ ببغاء ربته أمريكا

المواطن- متابعة

وصفت كوريا الشمالية رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، الثلاثاء، بـ أنه الببغاء الذي ربته أميركا، وهو ما يشكل استئنافًا من جانب بيونغ يانغ لخطابها الساخر ضد منافسيها، وسط تجدد العداوات في شبه الجزيرة الكورية.

وأدلت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون القوية، هذه التصريحات بعد أن انتقد الرئيس الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ الأسبوع الماضي.

وقالت إن تعليقات مون غير المنطقية والوقحة تعكس الموقف الأميركي.

وأضافت كيم في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية بالكاد يمكننا ألا نندهش من وقاحته فهو في النهاية ببغاء ربته أمريكا.

رد فعل كوريا الجنوبية

من جانبها، أعربت وزارة الوحدة في سول عن أسفها الشديد إزاء بيان كيم، قائلة إن الكوريتين يجب أن تلتزم بقواعد الحد الأدنى من الآداب في أي ظرف من الظروف.

كانت كيم يو جونغ ذات مرة بمثابة رسول السلام في كوريا الجنوبية بعد أن زارت سول، ونقلت دعوة شقيقها إلى مون لزيارة بيونغ يانغ أوائل عام 2018.

لكن منذ أن توترت العلاقات مرة أخرى في وقت لاحق، أخذت زمام المبادرة في الخطاب المناهض لسول.

إدانة إطلاق الصواريخ

وأدانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صاروخين باليستيين في البحر، في أول اختبار من نوعه منذ عام، ومن جهتها قالت كوريا الشمالية إن لديها حقوقًا سيادية لإجراء مثل هذه الاختبارات على الأسلحة للتعامل مع التهديدات العسكرية الأميركية.

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