كوريا الشمالية تقطع العلاقات مع ماليزيا وتتوعد الولايات المتحدة

المواطن - متابعة

أعلنت كوريا الشمالية قطع علاقاتها مع ماليزيا بعد قرار السلطات القضائية الماليزية السماح بترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة، وتوعدت بيونغ يانغ واشنطن بأنها ستدفع ثمن هذه الخطوة.

كوريا الشمالية تتجاهل الاتصالات الأمريكية

إلى ذلك قالت كوريا الشمالية يوم الخميس إنها ستواصل تجاهل أي اتصال من الولايات المتحدة ما لم تسحب واشنطن سياساتها العدائية تجاه بيونغ يانغ.

وأكدت النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون-هي في بيان أن الولايات المتحدة كانت تحاول الاتصال ببلادها عبر قنوات مختلفة منذ منتصف فبراير الماضي، ووجهت واشنطن رسالة عبر دولة ثالثة إلى بيونغ يانغ دعت فيها إلى رد على الاتصال حتى في عشية اليوم السابق لبدء تدريباتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

أمريكا تتهم كوريا بالاستبداد وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن – الذي زار كوريا الجنوبية الأربعاء الماضي رفقة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن – اتهم النظام الكوري الشمالي بالاستبداد، مشيرًا إلى أنه يواصل ارتكاب الانتهاكات المنهجية وواسعة النطاق ضد شعبه، مؤكدًا التزام واشنطن بتحسين أوضاع حقوق الإنسان هناك. وأثارت تصريحات الوزير الأمريكي عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية حالة من عدم اليقين بشأن المسار الدبلوماسي لإدارة جو بايدن تجاه بيونغ يانغ، التي تستجيب بحساسية كبيرة لتلك القضية.

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