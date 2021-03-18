كوريا الشمالية تنتهج سياسة لا اتصال أو حوار مع أمريكا

المواطن- متابعة

قالت كوريا الشمالية إنها ستتجاهل أي محاولة من الولايات المتحدة للاتصال بها، وذلك قبل ساعات من إجراء وزيرين أميركيين بارزين مباحثات في سول.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فقد قالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي، تشو سون-هي: لا اتصال أو حوار بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة حتى تسحب الأخيرة سياساتها العدائية تجاه بلادنا.

وأضافت: لذا، سوف نواصل تجاهل مثل هذه المحاولات من قبل الولايات المتحدة في المستقبل.

جبهة موحدة

وتأتي تصريحات تشو مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى سول في محطتهما الثانية من جولة آسيوية لتعزيز جبهة موحدة ضد كوريا الشمالية والصين.

وبدأت الولايات المتحدة مع حليفتها كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة الأسبوع الماضي، ما دفع بكيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التي تتمتع بنفوذ كبير، إلى تحذير واشنطن من نشر رائحة البارود والقيام بأعمال قد تحرمها النوم في السنوات الأربع المقبلة.

ويعد هذا التصريح أول إشارة صريحة من قبل نظام كوريا الشمالية إلى الإدارة الأميركية الجديدة بعد 4 أشهر على انتخاب الرئيس جو بايدن، على الرغم من أنها لم تذكره بالاسم.

انعزال كوريا الشمالية

ويُذكر أن كوريا الشمالية قامت بعزل نفسها أكثر من أي وقت مضى مع إغلاق حدودها منذ أكثر من عام للحد من انتشار فيروس كورونا، حتى أن بعض الدبلوماسيين الروس اضطروا للاستعانة بعربة قطار يدوية ودفعها بأنفسهم على طول الحدود للخروج من البلد.

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