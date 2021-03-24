كويلار يحسم جدل رحيله عن الهلال

المواطن - مروة نبيل

حسم الكولومبي جوستافو كويلار موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد تلقيه أكثر من عرض احتراف خلال الفترة الماضية.

كويلار يحسم موقفه

وقال كويلار خلال تصريحاته لـEl VBar de Caracol Radio: “لقد وصلتني عدة عروض من أندية برازيلية وأخرى إيطالية، لكنني أجبتهم بأني سعيد حالياً في الهلال”.

وأضاف النجم الكولومبي: “لدي عقد مع النادي حتى 2023، وأنا أشعر بالراحة هنا رفقة عائلتي، واستطعنا التكييف مع العادات في هذا البلد، وأحد أسباب استمراري هنا هو قضائي وقتاً طويلا مع عائلتي”.

وتابع كويلار تصريحاته قائلًا: “في البرازيل لاعب كرة القدم مستهلك ولا يمكن أن يقضي وقتاً طويلاً مع أفراد أسرته، ومع ذلك فأنا منفتح على أي احتمال للانتقال، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم”.

وكان الكولومبي جوستافو كويلار صاحب الـ28 عامًا، قد انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في أغسطس 2018 قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في التاسع من شهر إبريل المقبل.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث بـ42 نقطة.

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